Чи був український слід у гучній відставці Пола Манафорта: докази журналіста The Washington Post

Чи був український слід в гучній відставці американського консультанта Пола Манафорта з посади керівника виборчої кампанії Дональда Трампа. Лише зараз, через три роки, все стало на свої місця.

Минуло три роки, як Україна стала частиною великого політичного скандалу в Америці. 19 серпня 2016 року керівник виборчого штабу тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа Пол Манафорт подав у відстаку.

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Ця подія досі намагається використовуватися частиною оточення Трампа як доказ неіснуючої "змови" проти нього. А українські чиновники, на кшталт генпрокурора Юрія Луценка, пробували грати на цих емоціях американців, продаючи їм недостовірну інформацію, яка лягала в придуману теорію змови, але, насправді, не мала нічого спільного з реальністю.

І лише зараз, через три роки, багато речей стали на свої місця. А розібратися з цим допомогла книга "Страх" американського публіциста Боба Вудворда – це видатний журналіст "Вашингтон Пост", автор викриттів Річарда Ніксона, які привели до Уотергейтського скандалу і відставки тодішнього президента США.

Як це було: за книгою "Страх" Вудворда

Якщо зібрати до купи всі події та побачити закулісне життя штабу Трампа, яке описує Вудворд, то все стає нарешті зрозумілим і з Манафортом в чорній бухгалтерії "Партії регіонів", і з перемогою Трампа. Отже, спекотного дня в розпал передвиборної кампанії в США, а саме 14 серпня 2016 року, в газеті "Нью-Йорк Таймс" вийшла сенсаційна стаття. Там повідомлялося, що прізвище глави виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта значиться в записах нелегальних платежів чорної бухгалтерії "Партії регіонів".

Ця інформація була опублікована вперше, до 14 серпня такої інформації ніде не було. Оскільки Манафорт на той момент був головою штабу Трампа, новина викликала ажіотаж по всьому світу. 18 серпня 2016 року НАБУ, яке мало книгу "чорної бухгалтерії" в своєму розпорядженні, зробило офіційну заяву, що прізвище Манафорта справді присутнє в записах. Аналогічну інформацію я оприлюднив на прес-конференції 19 серпня.

Прихильники теорії змов у Америці та нечистоплотні політики в Україні намагалися розіграти конспірологічну версію, що, мовляв, публікація чорної бухгалтерії була спеціально запланована, щоб зняти Манафорта та зупинити Трампа. Але те, що відбувалося в цей час за лаштунками в Америці, ми дізналися з книги Вудворда.



Книга Вудворда "Страх"

Якщо коротко, то на той момент оточення Трампа було вкрай незадоволене тим, як Манафорт вів кампанію. І позбутися Манафорта ще задовго до публікації "Нью-Йорк Таймс" про чорну бухгалтерію Януковича захотів один з головних спонсорів Трампа – сім'я мільярдера Мерсера. Як пише американський дослідник, донька Мерсера для усунення Манафорота зустрілася з Стівом Бенноном – право-консервативним ідеологом, близьким до Трампа, який в минулому був видавцем сайту Breitbart.

Частина з книги: діалог Ребеки Мерсер і Дональда Трампа

"Цей тип, Манафорт, просто катастрофа. Кампанією ніхто не керує", – сказала Ребека Мерсер, яка запропонувала Беннону зайняти місце Манафорта.

Потім вона прийшла з цією ідеєю прямо до Трампа. "Манафорт має піти, - сказала вона Трампу. За її словами, він лише створював хаос.

"Кого ви порекомендуєте?" – запитав Трамп.

"Стіва Беннона", – відповіла вона.

"Йому не впоратися", – сказав Трамп.

"Він "впевнено" впорається", – пролунало у відповідь".

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Після цього в книзі описується прочуханка, яку влаштував Трамп Манафорту за його провальні телеефіри. Доля Манафорта була вирішена наперед, на його місце повинен був прийти Стів Беннон. У книзі детально описана розмова Беннона з Манафортом. Як виявилося, Манафорт ще до публікацій в Америці та Україні, завчасно, за два місяці знав про свої проблеми в зв'язку з чорної бухгалтерією "Партії регіонів". Більше того, він уже мав на руках текст статті "Нью-Йорк Таймс" напередодні оприлюднення.

Манафорт покликав Беннон порадитися, що робити. "Все пропало", – сказав він. Беннон запропонував Манафорту попередити Трампа. Але цього так і не відбулося: Трамп дізнався про все з газети. Через кілька днів він поміняв Манафорта на Беннона.



Пол Манафорт

Висновок з цієї історії простий – майбутнє Манафорта було вирішене задовго до чорної бухгалтерії "Партії регіонів":

На цьому наполягала сім'я Мерсер. Трамп був незадоволений Манафортом, вважаючи, що залучив його в штаб тільки для перемоги на праймеріз в Республіканській партії, а не для ведення всієї президентської кампанії. Манафорт знав про статтю "Нью-Йорк Таймс" напередодні вибуху цієї інформаційної бомби, але так і не попередив Трампа. І, якщо подивитися на ситуацію в цілому, то приходимо до парадоксальних висновків: Трамп виграв вибори тільки завдяки звільненню Манафорта, а викриття його імені в чорній бухгалтерії ПР, всупереч усьому, допомогло Трампу позбутися його.

Чим все закінчилося

Зрештою, після публікацій про Манафорта в чорній бухгалтерії Януковича ним зацікавилося ФБР, а спецпрокурор Мюллер довів все до офіційних обвинувачень. У підсумку, в першій справі – про ухилення від сплати податків – Манафорта визнав винним суд присяжних. А в другій справі – порушення законів щодо реєстрації іноземним агентом та перешкоджання правосуддю – Манафорт визнав себе винним сам. Сумарно суди присудили йому 7,5 років тюрми.

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Для України це приклад того, як правосуддя карає незалежно від наближеності до перших осіб держави. І саме приклад справи Манафорта мав би поширитися вже і на українських корупціонерів.