Подозрение касается злоупотребления служебным положением. Следствие выяснило, что в феврале 2013 года "Украгролизинг" предоставил беспроцентный возвратный заем частной компании – 5,7 миллиона гривен.
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Деньги "ушли" к родственникам
Так, из этой суммы 4,9 миллиона гривен не вернулись к "Украгролизингу". Вместо этого они были потрачены в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам Шпака.
У Шпака был сообщник
Кроме экс-главы правления, подозрение получил его предполагаемый сообщник. Теперь правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 6 лет тюрьмы.
Правоохранители расследуют дело с августа 2019 года.
Подробнее о деле Шпаков
- Дело тянется давно. Шпак течение 2000-2002 года был членом парламентского комитета по вопросам бюджета. Он имел влияние на распределение государственных денег, в частности, на финансирование "Украгролизинга".
- Поэтому отца и сына обвиняли в том, что они своими действиями растратили и завладели чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.