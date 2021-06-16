Підозра стосується зловживання службовим становищем. Слідство з'ясувало, що у лютому 2013 року "Украгролізинг" надав безпроцентну поворотну позику приватній компанії – 5,7 мільйона гривень.

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Гроші "пішли" до родичів

Так, з цієї суми 4,9 мільйона гривень не повернулися до "Украгролізингу". Натомість вони були витрачені на користь юридичних осіб, що підконтрольні близьким родичам Шпака.

У Шпака був спільник

Крім ексглави правління, підозру отримав його ймовірний спільник. Тепер правоохоронці вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм може загрожувати до 6 років в'язниці.

Правоохоронці розслідують справу з серпня 2019 року.

Зверніть увагу! Колишній нардеп, батько Шпака, на початку 2000 років теж був головою правління "Украгролізинг". Їх обох наразі судять у Вищому антикорупційному суді за розтрату та заволодіння майже 115 мільйонів гривень товариства. Наступне засідання відбудеться 17 червня.

Детальніше про справу Шпаків