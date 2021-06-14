Справу вже скерували до суду. Про це повідомили в юридичній компанії Міллер, яка представляє інтереси Дихне.

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Слідство щодо Дихне тривало 2 роки

Слідство щодо колишнього очільника летовища тривало близько 2 років. Детективи НАБУ зібрали 41 том справи про діяльність підприємства у 2014 – 2019 роки.

В.о. директора підписував попередні договори оренди

Слідство стверджує, що Дихне на посаді виконувача обов'язків директора "Борисполя" підписував попередні договори оренди, які суперечили інтересам підприємства. Передача приміщень відбувалась за заниженою вартістю. Та й повноважень підписувати договори у тодішнього очільника ДП не було, адже це право має виключно Фонд держмайна – за конкурсною процедурою.

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Захист каже, що конкурси на оренду затягували

Захисники підозрюваного, своєю чергою, стверджують, що ще до того, як Дихне прийшов на посаду, такі договори використовували, аби затягувати конкурси на оренду. Угоди ж свідчать про намір орендувати приміщення вже після конкурсу Фонду держмайна.

Жоден з цих договорів ніколи не був визнаний недійсним в суді. За відповідними договорами стягувалася заборгованість у судовому порядку, що вказує на їх "змішаний" характер. За приблизно десять років в аеропорту "Бориспіль" було укладено більше сотні договорів попередньої оренди,

– розповіли адвокати.

Розгляд справи відбуватиметься у Вищому антикорупційному суді України.