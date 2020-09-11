Президенту МАУ Євгену Дихне обрали запобіжний захід: що про це відомо
Вищий антикорупційний суд 11 вересня обрав запобіжний захід колишньому керівнику державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а нині президенту авіакомпанії МАУ Євгену Дихне. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 мільйонів гривень збитків підприємству.
Так, Вищий антикорупційний суд призначив Дихне заставу у 5,25 мільйона гривень. До слова, прокурори наполягали прокурори на 14,93 мільйона гривень. У МАУ, зі свого боку, заявили, що внесуть заставу за свого керівника, пише 24 канал.
До теми Що відомо про Євгена Дихне – президента авіакомпанії МАУ
ВАКС розпочав розгляд клопотання 10 вересня о 16:00 за Києвом, засідання тривало близько 4 годин. О 20 вечора суддя пішла у нарадчу кімнату та заявила, що оголосить рішення вранці 11 вересня. Зрештою 11 числа Дихне і обрали запобіжний захід.
Зауважимо, що 7 вересня стало відомо про те, що екскерівнику "Борисполя" Євгену Дихне оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 мільйона гривень збитків підприємству.
У чому підозрюють Дихне:
- Річ у тім, що правоохоронці викрили в аеропорту "Бориспіль" корупційну схему, яка тривала 5 років.
- Посадовці з 2014 по 2019 рік здавали підприємцям приміщення в оренду за заниженою вартістю. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду може тільки Фонд державного майна України за результатами конкурсу.
- Таким чином працівники завдали державі збитків розміром на понад 16 мільйонів гривень.
- НАБУ І САП розслідували схему протягом року – з червня 2019.
- Дихне загрожує від 3 до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.
Хто такий Євген Дихне:
- Євген Дихне виконував обов'язки генерального директора Державного Підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2014 – 2017 роках.
- Міністерство Інфраструктури України відзначало, що під керівництвом Дихне держпідприємство завершило 2015 рік з рекордним прибутком, підвищило у два рази суму відрахувань до бюджету.
- Дихне також посів 2-гу сходинку рейтингу "Кращі менеджери України" за підсумками 2016 року. Він – громадський діяч, голова Авіаційного комітету при Торгово-промисловій палаті України, має репутацію кризового менеджера і – досвід управління підприємствами інфраструктури.
- Став президентом МАУ торік, у вересні 2019-го.