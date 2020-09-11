Вищий антикорупційний суд 11 вересня обрав запобіжний захід колишньому керівнику державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а нині президенту авіакомпанії МАУ Євгену Дихне. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 мільйонів гривень збитків підприємству.

Так, Вищий антикорупційний суд призначив Дихне заставу у 5,25 мільйона гривень. До слова, прокурори наполягали прокурори на 14,93 мільйона гривень. У МАУ, зі свого боку, заявили, що внесуть заставу за свого керівника, пише 24 канал.

До теми Що відомо про Євгена Дихне – президента авіакомпанії МАУ

ВАКС розпочав розгляд клопотання 10 вересня о 16:00 за Києвом, засідання тривало близько 4 годин. О 20 вечора суддя пішла у нарадчу кімнату та заявила, що оголосить рішення вранці 11 вересня. Зрештою 11 числа Дихне і обрали запобіжний захід.

Зауважимо, що 7 вересня стало відомо про те, що екскерівнику "Борисполя" Євгену Дихне оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 мільйона гривень збитків підприємству.

У чому підозрюють Дихне:

Річ у тім, що правоохоронці викрили в аеропорту "Бориспіль" корупційну схему, яка тривала 5 років.

Посадовці з 2014 по 2019 рік здавали підприємцям приміщення в оренду за заниженою вартістю. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду може тільки Фонд державного майна України за результатами конкурсу.

Таким чином працівники завдали державі збитків розміром на понад 16 мільйонів гривень.

НАБУ І САП розслідували схему протягом року – з червня 2019.

Дихне загрожує від 3 до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Хто такий Євген Дихне: