В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці викрили корупційну схему, яка тривала 5 років. Вона завдала держпідприємству збитків на 16,5 мільйона гривень.

У чому полягала корупційна схема

Працівники аеропорту зловживали службовим становищем. Про це повідомили на сайті Національного антикорупційного бюро.

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Посадовці з 2014 по 2019 рік здавали підприємцям приміщення в оренду за заниженою вартістю. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду може тільки Фонд державного майна України за результатами конкурсу.

Таким чином працівники завдали державі збитків розміром на понад 16 мільйонів гривень.

НАБУ І САП розслідували схему протягом року – з червня 2019.

Що загрожує ймовірним корупціонерам