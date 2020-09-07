В аеропорту "Бориспіль" викрили 5-річну корупційну схему: яких збитків вона завдала
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці викрили корупційну схему, яка тривала 5 років. Вона завдала держпідприємству збитків на 16,5 мільйона гривень.
У чому полягала корупційна схема
Працівники аеропорту зловживали службовим становищем. Про це повідомили на сайті Національного антикорупційного бюро.
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Посадовці з 2014 по 2019 рік здавали підприємцям приміщення в оренду за заниженою вартістю. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду може тільки Фонд державного майна України за результатами конкурсу.
Таким чином працівники завдали державі збитків розміром на понад 16 мільйонів гривень.
НАБУ І САП розслідували схему протягом року – з червня 2019.
Що загрожує ймовірним корупціонерам
- 7 вересня колишньому керівнику аеропорту та начальнику служби оренди слідці вручили підозри.
- Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.
- Також їх позбавлять права обіймати певні посади.