Экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса заявил, что ищет дополнительную работу. Дело в том, что Валенса обанкротился – ему не хватает пенсии в 6 тысяч злотых, ведь только расходы жены больше, чем доходы семьи.

Источник: Onet

Часто Валенса летал за границу, где читал лекции. Однако сейчас из-за пандемии COVID-19 он не может таким образом зарабатывать деньги. Валенса добавил, что последнюю свою работу оставил, ведь "условия там были ниже его потребности".

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"Я не знаю, что делать. Мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы имеем", – сказал Валенса.

Кто Валенса по профессии

Он получал профессию электрика и заверил, что чувствует себя в этой сфере лучше всего. Однако пока возвращаться к этой работе не хочет – боится.

Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Однако, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины,

– подчеркнул Валенса.

Валенса обанкротился

О том, что экс-президент Польши обанкротился, стало известно еще в ноябре 2020 года. Он сам в интервью Rzeczpospolita об этом заявлял.

"После 6 месяцев в такой ситуации, как сейчас, я пойду с сумками и буду собирать деньги перед церковью", – сказал он.

Что известно о Валенсе