Дружина витрачає більше, ніж маємо: експрезидент Польщі шукає роботу
Експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса заявив, що шукає додаткову роботу. Річ у тім, що Валенса збанкрутував – йому не вистачає пенсії у 6 тисяч злотих, адже лише витрати дружини є більшими, ніж доходи сім'ї.
Джерело: Onet
Часто Валенса літав за кордон, де читав лекції. Однак зараз через пандемію COVID-19 він не може у такий спосіб заробляти гроші. Валенса додав, що останню свою роботу залишив, адже "умови там були нижчі за його потреби".
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"Я не знаю, що робити. Мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", – сказав Валенса.
Хто Валенса за професією
Він здобував професію електрика і запевнив, що почувається у цій сфері найкраще. Однак наразі повертатись до цієї роботи не хоче – боїться.
Я досі пам'ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Однак, чорт візьми, все змінилося, і я не знаю, чи не вб'ють мене зараз ці машини,
– наголосив Валенса.
Валенса збанкрутував
Про те, що експрезидент Польщі збанкрутвав, стало відомо ще у листопаді 2020 року. Він сам в інтерв'ю Rzeczpospolita про це заявляв.
"Після 6 місяців у такій ситуації, як зараз, я піду з торбами і збиратиму гроші перед церквою", – сказав він.
Що відомо про Валенсу
- Валенса у шлюбі з дружиною Данутою – у них 8 дітей.
- Валенсу обрали президентом Польщі у 1990 році. Тоді він у другому турі набрав 74,25% голосів.
- Валенса став президентом у нелегки час – тоді Польща переходила до вільної ринкової економіки.
- Президентом він був 1 термін. Вже у 1995 році Валенса програв вибори Олександру Квасневському.
- Після президентства він повернувся на роботу, де раніше працював – електрик на судноверфі.
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