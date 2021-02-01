Експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса заявив, що шукає додаткову роботу. Річ у тім, що Валенса збанкрутував – йому не вистачає пенсії у 6 тисяч злотих, адже лише витрати дружини є більшими, ніж доходи сім'ї.

Джерело: Onet

Часто Валенса літав за кордон, де читав лекції. Однак зараз через пандемію COVID-19 він не може у такий спосіб заробляти гроші. Валенса додав, що останню свою роботу залишив, адже "умови там були нижчі за його потреби".

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"Я не знаю, що робити. Мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", – сказав Валенса.

Хто Валенса за професією

Він здобував професію електрика і запевнив, що почувається у цій сфері найкраще. Однак наразі повертатись до цієї роботи не хоче – боїться.

Я досі пам'ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Однак, чорт візьми, все змінилося, і я не знаю, чи не вб'ють мене зараз ці машини,

– наголосив Валенса.

Валенса збанкрутував

Про те, що експрезидент Польщі збанкрутвав, стало відомо ще у листопаді 2020 року. Він сам в інтерв'ю Rzeczpospolita про це заявляв.

"Після 6 місяців у такій ситуації, як зараз, я піду з торбами і збиратиму гроші перед церквою", – сказав він.

Що відомо про Валенсу