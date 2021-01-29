Экс-президента Чехии оштрафовали, потому что он не хотел носить маску
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус отказался носить маску в публичном месте в разгар пандемии. За это его оштрафовали на 10 тысяч крон (примерно 465 долларов – 24 канал).
Источник: CT24
Политика оштрафовали еще за октябрьское нарушение. Это не первый штраф Клаусу.
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Что предшествовало
Осенью 2020 года он появился на мероприятии в честь годовщины образования республики. Там он присутствовал безо всяких средств защиты. Поэтому ему выписали штраф в размере 10 тысяч крон.
Бывший президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время дальнейшего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался ее одеть,
– говорится в сообщении гигиенической службы Праги.
Другие штрафы
Еще в ноябре 2020 года президент отказался надевать маску во время митинга. За это получил 140 долларов наказания.
Так он выражает несогласие со штрафами, помимо этого заявил об ограничении своих прав.
Карантин в Чехии: что известно
- В Чехии закрыты все рестораны, пабы и бары, а также кинотеатры, театры, зоопарки, тренажерные залы и большинство магазинов еще с октября 2020 года.
- Власти разрешили им открыться лишь на время рождественских праздников.
- В Чехии зафиксировали примерно 930 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в стране фиксируют примерно 8 тысяч новых случаев заболевания.
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