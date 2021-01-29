Бывший президент Чехии Вацлав Клаус отказался носить маску в публичном месте в разгар пандемии. За это его оштрафовали на 10 тысяч крон (примерно 465 долларов – 24 канал).

Источник: CT24

Политика оштрафовали еще за октябрьское нарушение. Это не первый штраф Клаусу.

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Что предшествовало

Осенью 2020 года он появился на мероприятии в честь годовщины образования республики. Там он присутствовал безо всяких средств защиты. Поэтому ему выписали штраф в размере 10 тысяч крон.

Бывший президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время дальнейшего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался ее одеть,

– говорится в сообщении гигиенической службы Праги.

Другие штрафы

Еще в ноябре 2020 года президент отказался надевать маску во время митинга. За это получил 140 долларов наказания.

Так он выражает несогласие со штрафами, помимо этого заявил об ограничении своих прав.

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