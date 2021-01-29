Колишній президент Чехії Вацлав Клаус відмовився носити маску в публічному місці в розпал пандемії. За це його оштрафували на 10 тисяч крон (приблизно 465 доларів – 24 канал).

Джерело: CT24

Політика оштрафували ще за жовтневе порушення. Це не перший штраф Клаусу.

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Що передувало

Восени 2020 року він з'явився на заході на честь річниці утворення республіки. Там він був присутній без жодних засобів захисту. Тож йому виписали штраф у розмірі 10 тисяч крон.

Експрезидент Вацлав Клаус оштрафований за те, що під час покладання квітів на честь Дня освіти республіки і під час подальшого виступу не мав на собі протиепідемічної маски і принципово відмовлявся її одягнути,

– йдеться в повідомленні гігієнічної служби Праги.

Інші штрафи

Ще у листопаді 2020 експрезидент президент відмовився одягати маску під час мітингу. За це отримав 140 доларів покарання.

Так він висловлює незгоду зі штрафами, крім цього заявив про обмеження своїх прав.

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