Експрезидента Чехії оштрафували, бо він не хотів носити маску
Колишній президент Чехії Вацлав Клаус відмовився носити маску в публічному місці в розпал пандемії. За це його оштрафували на 10 тисяч крон (приблизно 465 доларів – 24 канал).
Джерело: CT24
Політика оштрафували ще за жовтневе порушення. Це не перший штраф Клаусу.
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Що передувало
Восени 2020 року він з'явився на заході на честь річниці утворення республіки. Там він був присутній без жодних засобів захисту. Тож йому виписали штраф у розмірі 10 тисяч крон.
Експрезидент Вацлав Клаус оштрафований за те, що під час покладання квітів на честь Дня освіти республіки і під час подальшого виступу не мав на собі протиепідемічної маски і принципово відмовлявся її одягнути,
– йдеться в повідомленні гігієнічної служби Праги.
Інші штрафи
Ще у листопаді 2020 експрезидент президент відмовився одягати маску під час мітингу. За це отримав 140 доларів покарання.
Так він висловлює незгоду зі штрафами, крім цього заявив про обмеження своїх прав.
Карантин у Чехії: що відомо
- У Чехії закриті всі ресторани, паби і бари, а також кінотеатри, театри, зоопарки, тренажерні зали і більшість магазинів ще з жовтня 2020 року.
- Влада дозволила їм відкритися лише на час різдвяних свят.
- У Чехії зафіксували приблизно 930 тисяч випадків зараження коронавірусом. Щодня у країні фіксують приблизно 8 тисяч нових випадків захворювання.
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