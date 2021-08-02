Политика подозревают в участии в коррупционных схемах при реализации проекта по строительству золотодобывающего карьера "Кумтор" в 1990-х годах.

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Детали расследования

По версии следствия, быший президент Акаев был трижды замешан в схемах проекта "Кумтор".

В 1992 году во время согласования строительства золоторудного карьера.

В 1994 году при внесении изменений в план проекта

В 2003 году во время реконструкции.

Он, как и другие высокопоставленные чиновники того времени, подозревается в получении взяток и реализации невыгодного стране проекта.

Информацию о деталях расследования в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана обещают обнародовать позже.

О результатах проведенных следственных действий и принятых по делу процессуальных решений, в том числе в отношении Акаева, ГКНБ будет дополнительно информировать общественность,

– сообщает ведомство.

Расследованием дела занимается межведомственная следственная группа, которой президента сейчас и передали.

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