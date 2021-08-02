Политика подозревают в участии в коррупционных схемах при реализации проекта по строительству золотодобывающего карьера "Кумтор" в 1990-х годах.
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Детали расследования
По версии следствия, быший президент Акаев был трижды замешан в схемах проекта "Кумтор".
- В 1992 году во время согласования строительства золоторудного карьера.
- В 1994 году при внесении изменений в план проекта
- В 2003 году во время реконструкции.
Он, как и другие высокопоставленные чиновники того времени, подозревается в получении взяток и реализации невыгодного стране проекта.
Информацию о деталях расследования в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана обещают обнародовать позже.
О результатах проведенных следственных действий и принятых по делу процессуальных решений, в том числе в отношении Акаева, ГКНБ будет дополнительно информировать общественность,
– сообщает ведомство.
Расследованием дела занимается межведомственная следственная группа, которой президента сейчас и передали.
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Что известно об Аскаре Акаеве
- Первый президент Кыргызстана. В должности находился с 1990 по 2005 год.
- В результате Тюльпановой революции в стране подал в отставку.
- В 2006 году избран иностранным членом Российской академии наук за выдающиеся исследования в области оптической обработки информации.