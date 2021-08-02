Політика підозрюють в участі в корупційних схемах при реалізації проєкту з будівництва золовидобувного кар'єру "Кумтор" у 1990-х роках.
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Деталі розслідування
За версією слідства, експрезидент Акаєв був тричі замішаний у схемах проєкту "Кумтор".
- У 1992 році під час погодження будівництва золоторудного кар'єру.
- У 1994 році під час внесення змін у план проєкту
- У 2003 році під час реконструкції.
Він, як й інші високопосадовці того часу, підозрюється в отриманні хабарів та реалізації невигідного країні проєкту.
Інформацію про деталі розслідування у Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану обіцяють оприлюднити пізніше.
Про результати проведених слідчих дій та прийнятих по ньому процесуальних рішень, в тому числі щодо Акаєва, ДКНБ буде додатково інформувати громадськість,
– повідомляє відомство.
Розслідуванням справи займається Міжвідомча слідча група, якій президента зараз і передали.
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Що відомо про Аскара Акаєва
- Перший президент Киргизстану. На посаді перебував з 1990 по 2005 рік.
- Внаслідок Тюльпанової революції в країні подав у відставку.
- У 2006 році обраний іноземним членом Російської академії наук за видатні дослідження в галузі оптичної обробки інформації.