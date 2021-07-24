Про це розповів у соцмережах адвокат колишнього глави держави Замір Жоошев. Він повідомив, що повідомлення про підозру Атамбаєву вручили ще 2 тижні тому.

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Адвокат звинувачує у заворушеннях експрезидента Жеенбекова

У підозрі мовиться, що Атамбаєв підбурював мітингувальників, що призвело до бійок та заворушень біля Будинку парламенту. Захисник експрезидента запевняє, що той навпаки вболівав за повернення країни у правове русло.

Натомість Жоошев вважає, що у масових заворушеннях винен інший колишній киргизький президент Сооронбай Жеенбеков. Саме він очолював країну під час старту заворушень та проведення сфальсифікованих виборів. Наразі захисник звернувся з клопотанням щодо зняття з Жеенбекова недоторканності.

Що відомо про Алмазбека Атамбаєва

Очолював Киргизстан з 2011 по 2017 роки.

У 2019 році затриманий за звинуваченнями у незаконному збагаченні та вбивстві бійця спецназу при штурмі його резиденції.

У 2020 році засуджений до 11 років ув'язнення.

Восени 2020 року звільнений під час масових акцій в країні. Люди протестували проти несправедливих результатів виборів.

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Цікаво! Наразі президентом Киргизстану є Садир Жапаров. Його, як і Атамбаєва, звільнили з ув'язненням під час осінніх протестів у жовтні. Він переміг на дострокових президентських виборах у січні 2021 року.