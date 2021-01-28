Жапаров офіційно став президентом Киргизстану: відео
У четвер, 28 січня, у Киргизстані відбулася інавгурація президента Садира Жапарова. Відвідали церемонію понад 1000 гостей.
Джерело: Sputnik
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Привітати Жапарова прийшов і експрезидент Киргизстану Сооронбай Жеенбоков, який пішов з посади через масові протести народу.
Деталі церемонії
- Інавгурація відбулася у великому залі Національної філармонії.
- Усі запрошення на інавгурацію перед подією здали тести на коронавірус.
- У своїй промові Жапаров пообіцяв працювати на благо народу.
- Згодом глава ЦВК Киргизстану передала президенту символи глави Киргизстану. Зокрема, нагрудний знак.
- За порядком під час інавгурації стежили понад 2,5 тисячі правоохоронців.
Інавгурація Жапарова: дивіться відео
Дострокові вибори у Киргизстані: що відомо
- 10 січня 2021 року у Киргизстані відбулися дострокові вибори президента.
- Їх призначили після масових протестів у країні та відставки президента Жеенбокова.
- На пост глави Киргизстану балотувалися відразу 17 кандидатів. Однак більшість експертів ще напередодні виборів прогнозували перемогу Жапарова.
- Зрештою він отримав 79,27% голосів виборців.
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