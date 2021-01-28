Жапаров официально стал президентом Кыргызстана: видео
В четверг, 28 января, в Кыргызстане состоялась инаугурация президента Садыра Жапарова. Посетили церемонию более 1000 гостей.
Источник: Sputnik
Актуально Хан Садыр Жапаров: биография президента Кыргызстана
Поздравить Жапарова пришел и экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбоков, ушедший с поста из-за массовых протестов народа.
Детали церемонии
- Инаугурация состоялась в Большом зале Национальной филармонии.
- Все приглашенные на инаугурацию перед событием сдали тесты на коронавирус.
- В своей речи Жапаров пообещал работать на благо народа.
- Впоследствии глава ЦИК Кыргызстана передала президенту символы главы Кыргызстана. В частности, нагрудный знак.
- За порядком во время инаугурации следили более 2,5 тысячи правоохранителей.
Инаугурация Жапарова: смотрите видео
Досрочные выборы в Кыргызстане: что известно
- 10 января 2021 года в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента.
- Их назначили после массовых протестов в стране и отставки президента Жеенбокова.
- На пост главы Кыргызстана баллотировались сразу 17 кандидатов. Однако большинство экспертов еще накануне выборов прочили победу Жапарова.
- В конце концов он получил 79,27% голосов избирателей.
Поделиться новостью