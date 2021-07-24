Об этом рассказал в соцсетях адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев. Он сообщил, что уведомление о подозрении Атамбаеву вручили еще 2 недели назад.

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Адвокат обвиняет в беспорядках экс-президента Жээнбекова

В подозрении говорится, что Атамбаев подстрекал митингующих, что привело к дракам и беспорядкам у здания парламента. Защитник экс-президента уверяет, что тот наоборот болел за возвращение страны в правовое русло.

Однако Жоошев считает, что в массовых беспорядках виноват другой бывший киргизский президент Сооронбай Жээнбеков. Именно он возглавлял страну во время старта беспорядков и проведения сфальсифицированных выборов. Сейчас защитник обратился с ходатайством о снятии с Жээнбекова неприкосновенности.

Что известно об Алмазбеке Атамбаеве

Возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы.

В 2019 году задержан по обвинениям в незаконном обогащении и убийстве бойца спецназа при штурме его резиденции.

В 2020 году приговорен к 11 годам заключения.

Осенью 2020 года освобожден во время массовых акций в стране. Люди протестовали против несправедливых результатов выборов.

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Интересно! Сейчас президентом Кыргызстана является Садыр Жапаров. Его, как и Атамбаева освободили из заключения во время осенних протестов в октябре. Он победил на досрочных президентских выборах в январе 2021 года.