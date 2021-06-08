Что интересно, не будет встречи Зеленского и Байдена перед встречей с Путиным. Чем обусловлены такие действия американских властей в интервью 24 каналу расскажет бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

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Кроме этого, поговорим и о долгожданной встрече американского президента с главой Кремля, которая должна состояться 16 июня в швейцарской Женеве. Одной из тем разговора должна быть Украина. В интервью также поднимем вопросы Беларуси, сотрудничество Лукашенко с Путиным и Украины с НАТО.

Прямая трансляция интервью состоится на ютубе 24 канала в 19:00. Вы можете оставлять свои вопросы Андрею Илларионову в чате и мы обязательно озвучим их в эфире. Не пропустите!

Смотрите интервью с Андреем Илларионовым на 24 канале: