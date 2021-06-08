Що цікаво, не буде зустрічі Зеленського та Байдена перед зустріччю з Путіним. Чим зумовлені такі дії американської влади в інтерв'ю 24 каналу розповість колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

До слова У Білому домі запевнили, що зустріч з Байденом не буде нагородою для Путіна

Окрім цього, поговоримо й про довгоочікувану зустріч американського президента з главою Кремля, яка має відбутись 16 червня у швейцарській Женеві. Однією з тем розмови має бути Україна. В інтерв'ю також піднімемо питання Білорусі, співпрацю Лукашенка з Путіним та України в НАТО.

Пряма трансляція інтерв'ю відбудеться на ютубі 24 каналу о 19:00. Ви можете залишати свої питання Андрію Ілларіонову в чаті і ми обов'язково озвучимо їх в ефірі. Не пропустіть!

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Ілларіоновим на 24 каналі: