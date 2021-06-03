С 2015 года экс-нардеп скрывался в России. Как сообщает Денис Казанский, все уголовные дела в Украине против Левченко закрыты.
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Левченко вернулся Украину
Левченко покинул Украину в 2015 году. Он находился в списке лиц, которых разыскивает МВД. Суд даже выдавал разрешение на его задержание.
Впрочем, как пишет Денис Казанский, сейчас дела закрыты. Именно поэтому Левченко смог въехать в Украину.
Журналист напоминает: именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки.
К сообщению он добавил соответствующие фото Левченко и Губарева.
Украина должна выплатить деньги Левченко
Известие о возвращении Левченко появилось на странице адвокатского объединения "Курчин и партнеры". Там опубликовали фото экс-нардепа-беглеца с уведомлением о решении Европейского суда по правам человека.
Адвокаты Левченко отмечают, что якобы выиграли дело против Украины. Поэтому государство должно выплатить Левченко 1 100 евро компенсации.
К публикации защитники добавили фото Левченко. Отметим, что оно сделано возле офиса адвокатского объединения, который расположен в Киеве.
Чем одиозен Левченко
Данные из Википедии
- Как политик Николай Левченко известен украинофобскими высказываниями и выступлениями за один государственный язык в Украине – русский.
- В начале эскалации конфликта на Донбассе инициировал проведение съезда депутатов всех уровней, на котором настаивал на мирном решении споров.
- Выход, который он предлагал – отделение региона из состава Украины.
- В течение 5 лет он часто появлялся на пропагандистских российских каналах.