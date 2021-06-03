З 2015 року екснардеп переховувався у Росії. Як повідомляє Денис Казанський, усі кримінальні справи в Україні проти Левченка закриті.

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Левченко повернувся Україну

Левченко залишив Україну у 2015 році. Він перебував у списку осіб, яких розшукує МВС. Суд навіть видавав дозвіл на його затримання.

Втім, як пише Денис Казанський, наразі справи закриті. Саме тому Левченко зміг в'їхати в Україну.

Журналіст нагадує: саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій "ультиматум" на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення.

До допису він додав відповідні фото Левченка і Губарєва.

Україна має виплатити гроші Левченку

Звістка про повернення Левченка з'явилася на сторінці адвокатського об'єднання "Курчин і партнери". Там опублікували фото екснардепа-втікача з повідомленням про рішення Європейського суду з прав людини.

Адвокати Левченка зазначають, що нібито виграли справу проти України. Відтак держава має виплатити Левченку 1 100 євро компенсації.

До допису захисники додали фото Левченка. Зазначимо, що воно зроблене поблизу офісу адвокатського об'єднання, який розташований у Києві.

Чим одіозний Левченко

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