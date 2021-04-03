Украинская писательница Елена Андрейчикова 27 апреля в столичном Доме архитектора презентует киевской публике свою новую программу "Нежные выживут". В преддверии премьеры Андрейчикова рассказала в интервью 24 каналу о творчестве, своем взгляде о роли современных женщин и украинскую литературу.

"Пусть теперь мир мучается со мной. Его очередь"

У вас уже вышло несколько сборников коротких иронических рассказов, есть большая проза. На ваш взгляд, сочинять короткую прозу проще или сложнее, чем романы?

Короткая проза бывает не менее энергозатратной, чем роман. Для кого-то проще, кому-то сложнее. Для меня рассказ – абсолютная любовь. Я получаю самое большое удовольствие именно от короткой прозы. Хотя пишу и пьесы, и сценарии. И роман был. Задумываю еще один. Но когда пишу рассказ и он, по-моему, вечно не спокойному мнению, удается – я начинаю верить в бога. Хотя я атеист.

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С вашим творчеством можно ознакомиться и в других формах, например, в форме театрального искусства. Спектакли по вашим произведениям уверенно покоряют украинских зрителей. Можно ли сказать, что театральная форма ваших текстов позволяет ощутить новые грани произведения?

Конечно! На это и надежда. Мечтаю о том, чтобы увидеть как можно больше постановок по своим текстам. Разные режиссеры, разные актеры, разные города, разные языки, аншлаги, и я в зале. Хорошая мечта. Теплая. Я бы даже выпила за нее ледяного шампанского.

"Пошли мир к черту и будь кем хочешь" / Фото из личного архива писательницы

Ваши рассказы о женщинах, которые позволяют себе быть собой, которые не готовы тратить нежность по пустякам, женщинах сильных и уверенных в себе. Получается, быть хорошей матерью уже не достаточно? Таков ваш манифест миру?

Мой манифест миру – пошли мир к черту и будь кем хочешь. Хочешь – только мамой. Хочешь – не только. Я достаточно долго принимала во внимание мнение мира. В своей прозе в том числе. Была удобной и удобоваримой. Пусть теперь мир мучается со мной. Его очередь.

"Я сама, наконец, поверила в силу своего слова"

В мировой литературе голос писателя традиционно важен. Это человек, который может найти верные слова, чтобы показать сложившуюся ситуацию и даже повлиять на нее. Что происходит сейчас в украинской литературе? Чувствуете ли вы силу своего голоса как женщины-писательницы?

Чтобы голос имел силу, человеку самому стоит сначала поверить в него. Мне кажется, именно это сейчас со мной и происходит. Я сама, наконец, поверила в силу своего слова. И меня стали слышать. Поэтому я все чаще обращаюсь к острым социальным темам. Одной иронии в отношениях внутри пары, например, мне уже давно не достаточно. А в украинской литературе происходит много важного и интересного: все больше новых голосов, больше экспериментов, больше мужества, больше мастерства.

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Не секрет, что многие классические книги полны гендерных стереотипов, оказывая влияние на людей, формируя их взгляды. Расскажите о вашем отношении к традиционным ценностям и что, по вашему мнению, делать со всем этим культурным багажом в современном мире?

Думаю, с культурным багажом ничего делать не стоит. Не сжигать же вы собрались книги с гендерными стереотипами?! (недобро смеется). Что делать? Творцам творить. Новое. Важное. Честное. А человек читающий имеет право сам выбирать, что читать и какие делать выводы.

Елена Андрейчикова – мастер честной иронии / Фото из личного архива писательницы

Стилеобразующим компонентом ваших произведений является ирония, которая позволяет наиболее полно передать многослойную правду жизни. На ваш взгляд, сколько правды может вынести человек?

Качественной правде нет предела. Но у каждого человека есть право остановиться в правде с самим собой, в правде в отношениях с родителями и детьми, в правде с окружающим миром. Я могу говорить о себе. Надеюсь, что сил у меня хватит узнать о себе все до конца. Очень увлекательное путешествие – по лабиринтам правды.

"Каждый день мир делает нам вызов"

В одном из интервью вы упомянули, что в социальных сетях вас часто спрашивали, действительно ли вы женщина, потому что якобы некоторые подмеченные вами тонкости свойственно видеть лишь мужчинам. Если бы вам представился шанс один день прожить в теле мужчины, расскажите, как бы вы его провели?

Спрашивали меня, не мужчина ли я, потому что я часто шутила над женщинами в своих постах. Обычно женщины это не очень любят – смеяться над собой. Мы же преимущественно богини. Как бы я провела день в теле мужчины? Написала бы рассказ от лица мужчины. Постаралась бы честный. Что чувствую, чего боюсь, чему радуюсь. В этот день пИсала бы стоя, думаю, это очень удобно. И писАла бы стоя, как любил Хемингуэй.

Судя по социальным сетям, вы всегда стильно и бодро выглядите. Скажите, как всегда выглядеть привлекательно?

Это ж социальные сети. Лучшая версия нас. Я бываю очень ленива и грустна. Но недолго. Мне жаль на это тратить время, когда есть он – странный безумный чудовищный, но прекрасный мир. Каждый день он делает нам вызов. Я просто предпочитаю на его вызовы отвечать не обиженно поджатыми губами, а действием.

Киевская премьера новой программы дипломантки Международной литературной премии имени Исаака Бабеля Елены Андрейчиковой "Нежные выживут" состоится 27 апреля в Доме архитектора.