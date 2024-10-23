Об этом пишет в колонке для УП глава Антикоррупционного центра "Межа". Мартына Богуславец подробно рассказала о состоянии руководительницы областной налоговой.

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Что известно о Елене Хотенко

Елена Хотенко – исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы на Сумщине.

Ей удалось получить квартиру в Киеве по цене одного квадратного метра. И не только квартиру, и не только в Киеве,

– подчеркнула Богуславец.

Заметила, Хотенко – не просто рядовой налоговик: она и депутат Ровенского горсовета от "Слуги народа", и волонтер, и эксперт по вопросам фискальной политики. С августа 2024 года руководит налоговой Сумской области.

В декларации за прошлый год на Хотенко продолжает "висеть" заем в 2,8 миллиона гривен. Вот только самое интересное то, что эти деньги ей занял 12-летний сын в 2018 году. Остается открытым вопрос о способности 7-классника одолжить матери такую сумму,

– отметила председатель Антикоррупционного центра.

Ранее, в 2016 году, Елена Хотенко не задекларировала имущество мужа. В частности, часть дома в Ровенской области площадью 550 квадратов метров.

Маловероятно то, что налоговик не знала о доме мужа, ведь половина этого дома принадлежала тогда ее матери – гражданке России Людмиле Тимофеенко. Кстати, именно эту половину мать подарила дочери в прошлом году,

– пишет Мартына Богуславец.

Кстати, Хотенко задекларировала в собственности целый дом, хоть и меньшей на 50 квадратов площадью. Однако половина дома принадлежит ее бывшему мужу – Андрею Хотенко, с которым Елена развелась в 2019-м, отметила общественная активистка.

Опять же, стоимость имущества явно занижена – всего 30 тысяч гривен. Тогда как реальная рыночная цена дома составляет не менее 10,8 миллиона гривен. Ведь стоимость квадратного метра жилья в Ровенской области стартует от 600 долларов (около 24 тысяч гривен),

– отметила руководительница "Межи".

Также отметила, что на третьем месяце полномасштабной войны Хотенко получила 2 квартиры в подарок от матери – гражданки России. Стоимость жилья в очередной раз занижена. Так, задекларирована – 50 тысяч гривен.

Однако подобное жилье, – в нескольких минутах от Набережной, в самом центре города, площадью почти 38 квадратных метров, – на рынке стоило в то время не менее 672 тысяч гривен. То есть более чем в 13 раз превышало задекларированную сумму.

Интересно, что уже через несколько дней после оформления квартиры в Ривне, налоговица получила в подарок еще одну – уже в Киеве, площадью 46 квадратов. Оценочная стоимость смешная – 100 тысяч грн, тогда как рыночная составляла минимум 870 тыс. грн.

Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долл. По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене,

– отметила Богуславец.

Состояние Елены Хотенко / Коллаж Антикоррупционного центра "Межа"

Заметим, СМИ со ссылкой на декларацию Хотенко пишут, что в 2023 году она получила 2,66 миллиона гривен от предпринимательской деятельности. Сын, – 2,944 миллиона гривен.

Кстати, Хотенко, которая должна сыну почти 3 миллиона гривен, заняла третьему лицу 30 тыс. долларов.

Ездит чиновница на элитном авто – LEXUS NX 200 2021 года выпуска. Согласно декларации, стоит 1,208 миллиона гривен.