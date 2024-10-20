Также чиновник задекларировал автомобили, десятки земельных участков, квартиры, паркоместа и жилой дом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию чиновника.

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Олег Пахниц задекларировал миллионное состояние

В декларации Олега Пахница также нашли ряд другого ценного имущества – по меньшей мере несколько единиц охотничьего нарезного оружия, автомобили, полуприцепы. Кроме вышеупомянутого, мужчина также имеет недвижимость в Словакии.

Упомянутый в документе самолет Socata TB 20 GT принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс". По данным местного СМИ, Пахниц был его бенефициаром, самолет с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов.

За 2021 – 2023 годы в декларации также упомянуты наличные сбережения в размере 6,5 миллиона долларов. Его семья владеет значительным имуществом, включая десятки земельных участков в Днепропетровской области.

К слову, руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова за 2023 год задекларировала 785 435 гривен пенсии. То есть, где-то 65 тысяч в месяц. Источник дохода – главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области. При этом возраст чиновницы – 42 года.