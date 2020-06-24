Известная украинская юмористка и участница "Вечернего квартала" опровергла все слухи о намерениях идти в политику по примеру своих звездных коллег, в частности, Владимира Зеленского.

Официальное заявление Елена Кравец оставила на своей инстаграм-странице 24 июня, опубликовав черно-белое фото с подписью.

К теме Кто претендует на киевский "престол": все о кандидатах в мэры

Друзья! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все... Политика мне не интересна. Точка,

– заявила Кравец.

Что известно о слухах относительно Елены Кравец?

Несколько дней назад в некоторых СМИ и в Telegram-каналах появилась информация о том, что Елену Кравец включили в один из социологических опросов как возможного кандидата в мэры Киева. Впрочем, официальных данных об этом не было. Кроме нее, на выборы мэра Киева уже выдвинулись 29 кандидатов. Что касается партии "Слуга народа", то за место кандидата от партии будут бороться 5 претендентов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко. Его выберут путем внутрипартийного праймериз.

Что известно о выборах мэра Киева? Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета состоятся 25 октября 2020 года. Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, станет президентская партия "Слуга народа". Согласно исследованиям нескольких социологических групп, больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего мэра Виталия Кличко.

Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала