Відома українська гумористка та учасниця "Вечірнього кварталу" спростувала усі чутки про наміри йти в політику за прикладом своїх зіркових колег, зокрема, Володимира Зеленського.

Офіційну заяву Олена Кравець залишила на своїй інстаграм-сторінці 24 червня, опублікувавши чорно-біле-фото з підписом.

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Друзі! Давайте одразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все... Політика мені не цікава. Крапка,

– заявила Кравець.

Що відомо про чутки щодо Олени Кравець?

Кілька днів тому в деяких ЗМІ та у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що Олену Кравець включили в одне із соціологічних опитувань як можливого кандидата в мери Києва. Втім офіційних даних про це не було. Окрім неї, на вибори мера Києва вже висунулось 29 кандидатів. Щодо партії "Слуга народу", то за місце кандидата від партії боротимуться 5 претендентів: Ірина Верещук “Слуга народу” Ірина Верещук боротиметься за пост мера Києва, Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко та Олександр Ткаченко. Його оберуть шляхом внутрішньопартійного праймерізу.

Що відомо про вибори мера Києва? Чергові вибори мера Києва і Київради відбудуться 25 жовтня 2020 року. Лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу". Згідно з дослідженнями кількох соціологічних груп, найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.

Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу