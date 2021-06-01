Соответствующая информация появилась 1 июня на сайте Минэнергетики. Елена Зеркаль уже присутствовала на встрече с еврокомиссаром Кадри Симсон.
Заметьте Сейчас все поставлено на паузу, – Зеркаль о ситуации с "Северным потоком-2"
Елена Зеркаль стала советником министра
"С этой недели получу совещательный голос в министерстве энергетики. Рада, что к рулю министерства пришли люди, готовые обсуждать сложные проблемы и решения, которые предусматривают кропотливую работу. Окно возможностей для Украины стремительно закрывается, я буду стараться это донести на всех возможных уровнях", – заявила Елена Зеркаль на своей странице в фейсбуке.
Более того, уже состоялась встреча министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара Кадри Симсон. Политики обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложению XXVII к Соглашению об ассоциации.
Симсон подтвердила, что "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, а ЕС не поддерживает реализацию этого проекта.
Коротко про Елену Зеркаль
- В конце мая 2021 года Елена Зеркаль ушла с должности советника председателя правления "Нафтогаза". Это произошло после увольнения Андрея Коболева и назначения Юрия Витренко.
- Перед тем она была заместителем главы МИД. Занималась вопросами европейской интеграции.
- Полную биографию дипломата читайте по ссылке.