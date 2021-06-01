Соответствующая информация появилась 1 июня на сайте Минэнергетики. Елена Зеркаль уже присутствовала на встрече с еврокомиссаром Кадри Симсон.

Заметьте Сейчас все поставлено на паузу, – Зеркаль о ситуации с "Северным потоком-2"

Елена Зеркаль стала советником министра

"С этой недели получу совещательный голос в министерстве энергетики. Рада, что к рулю министерства пришли люди, готовые обсуждать сложные проблемы и решения, которые предусматривают кропотливую работу. Окно возможностей для Украины стремительно закрывается, я буду стараться это донести на всех возможных уровнях", – заявила Елена Зеркаль на своей странице в фейсбуке.

Более того, уже состоялась встреча министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара Кадри Симсон. Политики обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложению XXVII к Соглашению об ассоциации.

Симсон подтвердила, что "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, а ЕС не поддерживает реализацию этого проекта.

Коротко про Елену Зеркаль