Об этом рассказал боец "Азова" с позывным "Крафт" в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Что происходило в "бараке 200" в Еленовке?

"Крафт" объяснил, что в бараке собирали очень разных военных – артиллеристов, минометчиков, пехотинцев, инструкторов, а также часть командиров. По его словам, в тот раз не было никакой закономерности.

К тому же условия в бараке свидетельствовали о том, что бойцы якобы будут жить там временно. В частности там стояли большие 1000-литровые баки с водой без кранов, поэтому пленные самостоятельно придумывали, как ее оттуда набрать.

На 200 человек было два туалета на улице, а ямы для них выкопаны так, будто мы там реально на неделю. Мы думали, что этот барак – какой-то перевалочный пункт, где всех согнали,

– рассказал "Крафт".

Начальник колонии объяснил переселение "улучшением условий" в других бараках, но военные не поверили этой версии, ведь вместо ремонта одного помещения оккупанты собирали людей небольшими группами из разных помещений.

По словам бойца "Азова", перед терактом в Еленовке пленных выгнали из барака под предлогом установки дополнительного освещения. Вечером "Крафт" также заметил в небе дрон с красными и зелеными огоньками, похожий на Mavic.

И я такой говорю: "Ребята, смотрите, здесь что-то летит". Мы подняли голову, посмотрели, и где-то через 3 – 4 минуты услышали, что недалеко от нас начала работать РСЗО в сторону позиций Сил обороны. Это был или "Град", или что-то вроде того,

– поделился военный.

По словам военного, это не вызвало подозрений, ведь подобные обстрелы возле колонии происходили и раньше.