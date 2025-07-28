Про це розповів боєць "Азову" з позивним "Крафт" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Що відбувалося в "бараку 200" в Оленівці?

"Крафт" пояснив, що в бараку збирали дуже різних військових – артилеристів, мінометників, піхотинців, інструкторів, а також частину командирів. За його словами, того разу не було жодної закономірності.

До того ж умови у бараку свідчили про те, що бійці нібито будуть жити там тимчасово. Зокрема там стояли великі 1000-літрові баки з водою без кранів, тож полонені самостійно вигадували, як її звідти набрати.

На 200 чоловік було два туалети на вулиці, а ями для них викопані так, ніби ми там реально на тиждень. Ми думали, що цей барак – якийсь перевалочний пункт, де всіх зігнали,

– розповів "Крафт".

Начальник колонії пояснив переселення "покращенням умов" в інших бараках, але військові не повірили цій версії, адже замість ремонту одного приміщення окупанти збирали людей невеликими групами з різних приміщень.

За словами бійця "Азову", перед терактом в Оленівці полонених вигнали з барака під приводом встановлення додаткового освітлення. Увечері "Крафт" також помітив у небі дрон із червоними та зеленими вогниками, схожий на Mavic.

І я такий кажу: "Хлопці, дивіться, тут щось летить". Ми підняли голову, подивилися, і десь за 3 – 4 хвилини почули, що недалеко від нас почала працювати РСЗВ у сторону позицій Сил оборони. Це був або "Град", або щось на кшталт того,

– поділився військовий.

За словами військового, це не викликало підозр, адже подібні обстріли біля колонії відбувалися й раніше.