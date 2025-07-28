Військовий в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про наслідки перебування у полоні і лікування в Україні.

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Військовий після полону важив 37 кілограмів

Після повернення в Україну стан "Крафта" був поганий.

Загалом у мене ріст 168, а нормальна вага десь 65 кілограмів. Але після полону, коли я зважився, то був десь 37 кілограмів. Тобто я був максимально худий, я втратив і м'язову масу, і всю жирову. Це, звісно, і через брак харчування в полоні, і через поранення,

– розповів військовий.

Приблизно 4 місяці він лікувався. Зокрема, з нього витягали осколки, які можна було дістати.

А вже у лютому 2023 року "Крафт" повернувся на фронт, так і не закінчивши лікування.

Військовий досі має проблеми зі здоров'ям, які потребують медичної уваги раз в 1 – 2 місяці.

Бо без операційного втручання і без щомісячних крапельниць я нормально, повноцінно функціонувати, на жаль, не можу,

– додав він.

Але під час служби часу на лікування немає. "Крафт" зауважив, що на усі операції та реабілітацію потрібно приблизно пів року, але відірватися від служби на такий період часу він не може.

"На ВЛК і потім хірурги мене питали, що мені робили в Донецьку. А мені що, хтось казав, що там робили? Єдине, що сказали, що вирізали 10 сантиметрів кишківника. Тому тепер кожен раз, коли починаються обстеження, хірурги кажуть, що треба заново відкривати, дивитися, по факту приймати рішення, що можна зробити, чи буде все нормально, чи ні, і мені з цим далі жити", – додав військовий.

Він підсумував – "все просто чекає".