Соответствующее заявление монархиня сделала в субботу, 5 февраля, по случаю 70-летия своего правления. Ранее было предположение, что Камилла станет принцессой-консортом.
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"Искреннее пожелание" от королевы
Королева надеется, что Камилла получит поддержку от других членов Королевской семьи, когда Чарльз станет королем.
Я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне. Я искренне желаю, когда это время придет, чтобы Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу,
– подчеркнула Елизавета.
Послание Елизаветы II по случаю 70 лет со дня восхождения на престол / Фото пресс-службы Королевской семьи
Как сообщает BBC со ссылкой на представителя резиденцию Кларенс-хаус, принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую "тронули" слова Королевы.
Как Камилла попала в Королевскую семью
Их с Чарльзом свадьба состоялась в 2005 году. Ранее принц Уэльский был женат на принцессе Диане, но супруги развелись в 1996 году. Через год после этого последняя погибла в автокатастрофе в Париже.
Недавно королева сделала Камиллу дамой Благороднейшего ордена Подвязки, старейшего и почётнейшего из рыцарских орденов Британии. Королева лично наградила невестку за ее "службу государю". Членство в ордене является величайшим признанием роли человека в жизни монархии.
Кто такая королева-консорт или королева-женаЭто жена монарха, который сейчас правит. Она может выполнять полноценную королевскую роль наряду со своим мужем. Правда, не имеет политических и военных полномочий регента. Этим королева-консорт отличается от правящей королевы, которая имеет все полномочия монарха и наследует престолу после смерти предшественника
В британской истории были случаи, когда мужья монархини не становились королями. В частности, супруг Елизаветы II Филипп и супруг Виктории Альберт. Они становились принцами-консортами.