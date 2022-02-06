Соответствующее заявление монархиня сделала в субботу, 5 февраля, по случаю 70-летия своего правления. Ранее было предположение, что Камилла станет принцессой-консортом.

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"Искреннее пожелание" от королевы

Королева надеется, что Камилла получит поддержку от других членов Королевской семьи, когда Чарльз станет королем.

Я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне. Я искренне желаю, когда это время придет, чтобы Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу,

– подчеркнула Елизавета.



Послание Елизаветы II по случаю 70 лет со дня восхождения на престол / Фото пресс-службы Королевской семьи

Как сообщает BBC со ссылкой на представителя резиденцию Кларенс-хаус, принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую "тронули" слова Королевы.

Обратите внимание! Поддержка британской королевы означает, что Камилла фактически стала будущей королевой. Ранее вопрос титула герцогини Корнуолльской был нерешен. Теперь ее будут называть королева Камилла.

Как Камилла попала в Королевскую семью

Их с Чарльзом свадьба состоялась в 2005 году. Ранее принц Уэльский был женат на принцессе Диане, но супруги развелись в 1996 году. Через год после этого последняя погибла в автокатастрофе в Париже.

Недавно королева сделала Камиллу дамой Благороднейшего ордена Подвязки, старейшего и почётнейшего из рыцарских орденов Британии. Королева лично наградила невестку за ее "службу государю". Членство в ордене является величайшим признанием роли человека в жизни монархии.