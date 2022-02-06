Відповідну заяву монархиня зробила в суботу, 5 лютого, з нагоди 70-річчя свого правління. Раніше були припущення, що Камілла стане принцесою-консортом.
До теми Перед платиновим ювілеєм правління: Єлизавета II влаштувала чаювання у блакитній сукні
"Щире побажання" від королеви
Королева сподівається, що Камілла отримає підтримку від інших членів Королівської сім'ї, коли Чарльз стане королем.
Я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі таку ж підтримку, як і мені. Я щиро бажаю, коли цей час прийде, щоб Камілла була відомою як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу,
– наголосила Єлизавета.
Послання Єлизавети II з нагоди 70 років із дня сходження на престол / Фото пресслужби Королівської сім'ї
Як повідомляє BBC із посиланням на представника резиденцію Кларенс-хаус, принца Уельського та герцогиню Корнуольську "зворушили" слова Королеви.
Як Камілла потрапила до Королівської сім'ї
Їхнє з Чарльзом весілля відбулось у 2005 році. Раніше принц Уельський був одруженим із принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році. За рік після цього остання загинула в автокатастрофі в Парижі.
Нещодавно королева зробила Каміллу дамою Благороднішого ордену Підв'язки, найстарішого та найпочеснішого з лицарських орденів Британії. Королева особисто нагородила невістку за її "службу государеві". Членство в ордені є найбільшим визнанням ролі людини в житті монархії.
Хто така королева-консорт або королева-дружинаЦе дружина монарха, який наразі править. Вона може виконувати повноцінну королівську роль поряд зі своїм чоловіком. Щоправда, не має політичних і військових повноважень регента. Цим королева-консорт відрізняється від правлячої королеви, яка має всі повноваження монарха та наслідує престол після смерті попередника.
У британській історії були випадки, коли чоловіки монархині не ставали королями. Зокрема, чоловік Єлизавети II Філіп і чоловік Вікторії Альберт. Вони ставали принцами-консортами.