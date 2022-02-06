Відповідну заяву монархиня зробила в суботу, 5 лютого, з нагоди 70-річчя свого правління. Раніше були припущення, що Камілла стане принцесою-консортом.

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"Щире побажання" від королеви

Королева сподівається, що Камілла отримає підтримку від інших членів Королівської сім'ї, коли Чарльз стане королем.

Я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі таку ж підтримку, як і мені. Я щиро бажаю, коли цей час прийде, щоб Камілла була відомою як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу,

– наголосила Єлизавета.



Послання Єлизавети II з нагоди 70 років із дня сходження на престол / Фото пресслужби Королівської сім'ї

Як повідомляє BBC із посиланням на представника резиденцію Кларенс-хаус, принца Уельського та герцогиню Корнуольську "зворушили" слова Королеви.

Зверніть увагу! Підтримка британської королеви означає, що Камілла вже фактично стала майбутньою королевою. Раніше питання титулу герцогині Корнуолськоїх було невирішеним. Тепер її називатимуть королева Камілла.

Як Камілла потрапила до Королівської сім'ї

Їхнє з Чарльзом весілля відбулось у 2005 році. Раніше принц Уельський був одруженим із принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році. За рік після цього остання загинула в автокатастрофі в Парижі.

Нещодавно королева зробила Каміллу дамою Благороднішого ордену Підв'язки, найстарішого та найпочеснішого з лицарських орденів Британії. Королева особисто нагородила невістку за її "службу государеві". Членство в ордені є найбільшим визнанням ролі людини в житті монархії.