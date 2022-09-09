В Великобритании скорбят из-за смерти королевы Елизаветы II. 24 канал собрал подборку фото монархини с обложек британских СМИ.

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Издание The Daily Mail почтило память королеве на первой странице, написав: "Наше горе – это сотни разных эмоций, и все их трудно понять".

The Daily Mail почтил память королеве / фото The Daily Mail

Буква "I" означает, что страна вступает в 10-дневный траур после смерти королевы, и ожидает национальной речи будущего короля Чарльза III.



Буква "I" означает, что страна вступает в 10-дневный траур / фото Sky News

Изображение королевы, которая держит королевский шар и скипетр, появилось на первой странице The Independent.



Как выглядит обложка The Independent / фото The Independent

"Наша любимая королева умерла", – сообщает Daily Express.



Обложка Daily Express / фото Daily Express

На первой странице The Sun опубликовали трогательное чествование королевы.

"Покойся с миром, госпожа. The Sun и наши читатели любили вас. Мы гордимся, что вы были нашей королевой", – говорится в газете.



На первой странице The Sun опубликовали трогательное чествование королевы / фото The Sun

Издание The Guardian выбрало фотографию королевы, которая держит королевский шар и скипетр.



Обложка издания The Guardian / фото The Guardian

"Вы выполнили свой долг, дама", – говорится на первой странице Daily Star.



Первая страница Daily Star / фото Daily Star

The Daily Telegraph делится черно-белым изображением королевы вместе с одной из ее известных цитат: "Скорбь – это цена, которую мы платим за любовь".



The Daily Telegraph делится черно-белым изображением королевы.

The Daily Mirror благодарит королеву за ее службу на первой странице.



Обложка The Daily Mirror / фото The Daily Mirror

Королева Елизавета II, монархиня Великобритании, которая дольше всех правила, умерла, оставив свой народ в трауре. Она объединила страну в течение 70 лет, пишет Financial Times.



Как выглядит обложка Financial Times / Financial Times

Пятничное издание The Times показало "жизнь королевы на службе" и завернуло в специальную обложку, посвященную монархине.



Пятничное издание The Times / The Times

На первой странице Metro просто фотография королевы и 1926 и 2022 годы, которые отмечают ее рождение и смерть.



Первая страница Metro / фото Metro

Смерть Елизаветы II: что известно

О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family сообщил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.

Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям.

К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии. Обратите внимание, что именно принц Чарльз станет следующим королем Великобритании.

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