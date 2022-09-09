У Великій Британії сумують через смерть королеви Єлизавети II. 24 канал зібрав добірку фото монархині з обкладинок британських ЗМІ.

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Видання The Daily Mail вшанувало пам'ять королеві на першій сторінці, написавши: "Наше горе – це сотні різних емоцій, і всі їх важко зрозуміти".





The Daily Mail вшанувало пам'ять королеві / фото The Daily Mail

Літера "І" означає, що країна вступає в 10-денну жалобу після смерті королеви, і очікує національної промови майбутнього короля Чарльза III.



Літера "І" означає, що країна вступає в 10-денну жалобу / фото Sky News

Зображення королеви, яка тримає королівську кулю та скіпетр, з’явилось на першій сторінці The Independent.



Як виглядає обкладинка The Independent / фото The Independent

"Наша улюблена королева померла", – повідомляє Daily Express.



Обкладинка Daily Express / фото Daily Express

На першій сторінці The Sun опублікували зворушливе вшанування королеви.

"Спочивай з миром, пані. The Sun і наші читачі любили вас. Ми пишаємося, що ви були нашою королевою", – мовиться у газеті.



На першій сторінці The Sun опублікували зворушливе вшанування королеви / фото The Sun

Видання The Guardian обрало фотографію королеви, яка тримає королівську кулю та скіпетр.



Обкладинка видання The Guardian / фото The Guardian

"Ви виконали свій обов’язок, пані", – мовиться на першій сторінці Daily Star.



Перша сторінка Daily Star / фото Daily Star

The Daily Telegraph ділиться чорно-білим зображенням королеви разом з однією з її відомих цитат: "Скорбота – це ціна, яку ми платимо за любов".



The Daily Telegraph ділиться чорно-білим зображенням королеви / фото The Daily Telegraph

The Daily Mirror дякує королеві за її службу на першій сторінці.



Обкладинка The Daily Mirror / фото The Daily Mirror

Королева Єлизавета II, монархиня Великої Британії, яка найдовше керувала, померла, залишивши свій народ у жалобі. Вона об’єднала країну протягом 70 років визначних змін, пише Financial Times.



Як виглядає обкладинка Financial Times / фото Financial Times

П'ятничне видання The Times показало "життя королеви на службі" і загорнуло у спеціальну обкладинку, присвячену монархині.



П'ятничне видання The Times / фото The Times

На першій сторінці Metro просто фотографія королеви та 1926 і 2022 роки, що відзначають її народження та смерть.



Перша сторінка Metro / фото Metro

Смерть Єлизавети II: що відомо

Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.

Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.

На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії. Зауважте, що саме принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії.

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