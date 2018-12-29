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      "Елка исполнения желаний" в Черкассах: как бездомным животным ищут дом

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      В Черкассах устроили новогоднее чудо для бездомных животных. В зоомагазинах и ветклиниках установили елки, на которые вместо игрушек повесили фотографии собак и кошек, для которых ищут семью.

      Посетители могут выбрать себе домашнего любимца или оставить для животных под елкой вкусный новогодний сюрприз.

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      4-месячный котенок Кира ищет себе любящую семью. Чтобы ускорить этот процесс волонтеры, повесили ее фото на "елку исполнения желаний". И такие елки установили в более, чем десяти черкасских зоомагазинах и ветклиниках.

      Черкаси ялинка здійснення бажань бездомні тварини
      "Елка исполнения желаний"

      Продавцы говорят: елка действительно притягивает взгляды людей.

      Люди интересуются, как можно помочь, мы предлагаем купить корм или взять домой к себе. Под Новый год все мечты должны сбываться не только у людей, но и у наших любимцев,
      – отметила менеджер магазина Виктория Халявка.

      Акцию начали зооволонтеры. Говорят, что бездомных животных в Черкассах сотни, а места в приютах для всех не хватает. Тех, кого забирают под опеку, лечат, откармливают и отдают в семью. Но новый дом для четвероногих найти крайне сложно.

      Цель нашей акции – поиски дома нашим бездомным животным, которые находятся в приютах, сбор помощи – корма, ветеринарных препаратов. Поддержали акцию многие участники – владельцы магазинов, сети зоотоваров, клиник, ветеринарные аптеки,
      – рассказала волонтер Ольга Абукаре.

      Кто не может взять животных домой, то им предлагают купить для них новогодний подарок – еду или лекарства. Они пойдут для нужд частных небольших приютов и временных домашних держателей животных.

      Черкаси тварини
      Бездомные животные

      Черкащанка Анастасия Бондарь тоже решила помочь бездомным котикам. Планирует покупать что-то для них каждую неделю. Сейчас приобрела и кладет под елку корм.

      По моему мнению, бездомные животные очень нуждаются в нашей защите и поддержке, но поскольку я живу в общежитии, то не могу взять животное к себе. Я решила хоть какой-то вклад сделать – помочь им и купить корм,
      – сказала местная жительница Анастасия Бондарь.

      "Елки исполнения желаний" будут стоять в магазинах до середины января. Зооволонтеры надеются пристроить как можно больше животных. Все они с паспортами и прививками, сейчас в приютах и на передержке, но все ждут любящую семью.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости Черкасс Мир животных
      Источник: 24 канал
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