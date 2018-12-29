"Ялинка здійснення бажань" у Черкасах: як безпритульним тваринам шукають домівку

У Черкасах влаштувати новорічне диво для безпритульних тварин. У зоомагазинах та ветклініках встановили ялинки, на яких замість іграшок, повісили фотографії собак та котів для яких шукають родину.

Відвідувачі можуть обрати собі домашнього улюбленця або залишити для тварин під ялинку смачний новорічний сюрприз.

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4-місячний котик Кіра шукає собі люблячу родину, щоб пришвидшити цей процес волонтери повісили ЇЇ фото на "ялинку здійснення бажань". І такі ялинки встановили у більш, ніж десяти черкаських зоомагазинах та ветклініках.



"Ялинка здійснення бажань"

Продавці кажуть: ялинка справді притягує погляди людей.

Люди цікавляться, як можна допомогти, ми пропонуємо придбати корм або взяти додому до себе. Під Новий рік всі мрії повинні здійснюватися не лише в людей, а і в наших улюбленців,

– зазначила менеджер магазину Вікторія Халявка.

Акцію започаткували зооволонтери. Кажуть, що бездомних тварин у Черкасах сотні, і місця у притулках для всіх не вистачає. Тих, кого забирають під опіку, лікують, відгодовують та віддають у родину. Але новий дім для чотирилапих знайти вкрай складно.

Мета нашої акції – пошуки будинку нашим бездомним тваринам, які знаходяться в притулках, збір допомоги – корми, ветеринарні препарати. Підтримали акцію багато учасників – власники магазинів, мережі зоотоварів, клінік, ветеринарні аптеки,

– розповіла волонтер Ольга Абукаре.

Хто не може взяти тварин додому, то їм пропонують придбати для них новорічний подарунок – їжу чи ліки. Вони підуть для потреб приватних невеличких притулків і тимчасових домашніх утримувачів тварин.



Бездомні тварини

Черкащанка Анастасія Бондар також вирішила допомогти бездомним котикам. Планує купувати щось для них щотижня. Зараз придбала та кладе під ялинку корм.

Як на мене, безпритульні тварини потребують дуже нашого захисту і підтримки, але оскільки я живу в гуртожитку, то не можу взяти тварину до себе. Я вирішила хоч якийсь внесок зробити – допомогти їй і придбати корм,

– сказала місцева мешканка Анастасія Бондар.

"Ялинки здійснення бажань" стоятимуть у магазинах до середини січня. Зооволонтери сподіваються прилаштувати якнайбільше тваринок. Усі вони з паспортами та щепленнями, зараз у притулках та на перетримці, але всі чекають на люблячу родину.