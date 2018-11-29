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      Елки на Новый год и Рождество: в УГКЦ сделали важное обращение

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      В УГКЦ призвали от отказа от живых елок на Рождество и Новогодние праздники
      В УГКЦ призвали от отказа от живых елок на Рождество и Новогодние праздники / Соцсети

      Глава Украинской греко-католической церкви обратился с просьбой отказаться от установки в домах по случаю Нового года и праздника Рождества Христового срубленных живых елей. Таким образом, священнослужитель призывает сохранить деревья, которые часто срубают браконьерским способом.

      Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

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      Уже третий год подряд в Украине проводится бессрочная акция "Посади дерево мира", которую начало Бюро УГКЦ по вопросам экологии при поддержке Минприроды. Ее цель – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, вызванным войной на Востоке Украины, единению в молитве за мир и объединению усилий для сохранения и приумножения природного наследия Творца. Кроме того, эта инициатива, которую на региональном уровне координируют епархиальные и екзархальни референты Бюро УГКЦ по вопросам экологии, является важным инструментом новой евангелизации,
      – с такой просьбой Блаженнейший Святослав обратился к епископам УГКЦ.

      В то же время он подчеркивает, по статистике Минприроды за пять минут упомянутой акции было высажено сотни тысяч плодовитых и декоративных деревьев.

      "Одновременно ежегодно накануне Нового года и Рождества Христова в Украине, даже по самым скромным статистике, срубают более миллиона хвойных деревьев (из которых более половины – браконьерским способом). Значительную часть из этих деревьев, к сожалению, можно увидеть в рождественское время в наших храмах", – констатирует глава УГКЦ.

      Поэтому, как альтернативу он предлагает вблизи церквей и школ высаживать живые хвойные деревья.

      "Бюро УГКЦ по вопросам экологии просит благословить и поддержать на общецерковном, епархиальном, деканальном и парафиальном уровнях эту инициативу по высадке у наших храмов хвойных деревьев – символа мира с Богом Творцом и всем Его созданием. Минприроды готово поддержать осуществление этой инициативы в рамках дальнейшего развития всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира", предоставляя саженцы соответствующих хвойных деревьев, которые Бюро УГКЦ по вопросам экологии будет предлагать душпастырям для высадки возле храмов. Такая акция лелеет новую христианскую и общественную культуру экологической ответственности по сохранению и приумножению природного наследия", – заключает Святослав.

       

      К слову, с 20 ноября во Львове начали конкурс на самую красивую рождественско-новогоднюю витрину: нынешняя тематика – барокко. Победителей будет выбирать специальная конкурсная комиссия 20 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия УГКЦ Экология Новогодние праздники Рождество
      Источник: 24 канал
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