Ялинки на Новий рік і Різдво: в УГКЦ зробили важливе звернення

Голова Української греко-католицької церкви звернувся з проханням відмовитися від встановлення у домівках з нагоди Нового року та свята Різдва Христового зрубаних живих ялинок. Таким чином, священнослужитель закликає зберегти дерева, які часто зрубують браконьєрським способом.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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Уже третій рік поспіль в Україні проводиться безтермінова акція "Посади дерево миру", яку започаткувало Бюро УГКЦ із питань екології за підтримки Мінприроди. Її мета – привернути увагу громадськості до екологічних проблем, спричинених війною на Сході України, єднання в молитві за мир та об’єднання зусиль для збереження та примноження природної спадщини Творця. Крім того, ця ініціатива, яку на регіональному рівні координують єпархіальні та екзархальні референти Бюро УГКЦ з питань екології, є важливим інструментом нової євангелізації,

– з таким проханням блаженніший Святослав звернувся до єпископів УГКЦ.

Водночас він підкреслює, за статистикою Мінприроди під час п’яти хвилин згаданої акції було висаджено сотні тисяч плодовитих і декоративних дерев.

"Одночасно щороку напередодні Нового року та Різдва Христового в Україні, навіть за найбільш скромною статистикою, зрубують понад мільйон хвойних дерев (з яких понад половину – браконьєрським способом). Значну частину з цих дерев, на жаль, можна побачити в різдвяний час у наших храмах", – констатує очільник УГКЦ.

Відтак, як альтернативу він пропонує поблизу церков і шкіл висаджувати живі хвойні дерева.

"Бюро УГКЦ з питань екології просить благословити та підтримати на загальноцерковному, єпархіальному, деканальному та парафіяльному рівнях цю ініціативу щодо висадження біля наших храмів хвойних дерев – символу миру з Богом Творцем і всім Його створінням. Мінприроди є готовим підтримати здійснення цієї ініціативи в рамках подальшого розвитку Всеукраїнської безтермінової екологічної акції "Посади дерево миру", надаючи саджанці відповідних хвойних дерев, які Бюро УГКЦ з питань екології буде пропонувати душпастирям для висадки біля храмів. Така акція плекає нову християнську та суспільну культуру екологічної відповідальності щодо збереження та примноження природної спадщини", – підсумовує Святослав.

До слова, з 20 листопада у Львові розпочали конкурс на найгарнішу різдвяно-новорічну вітрину: цьогорічна тематика – бароко. Переможців обиратиме спеціальна конкурсна комісія 20 грудня.