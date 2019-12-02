Елочные украшения с изображением Освенцима: Amazon убрал сувениры с продажи

Американский интернет-магазин Amazon приостановил продажу новогодних украшений с изображением концлагеря в Освенциме. Ранее с соответствующей просьбой выступил польский музей "Аушвиц".

На новогодних товарах, которые вызвали недовольство музея, был изображен Освенцим, в частности железнодорожные пути к воротам с надписью "Труд делает свободным", пишет BBC.

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Amazon отозвал сувениры с продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут строго наказывать, возможно даже удаление аккаунта.

О том, что американская компания убрала украшения с продажи сообщили в твиттере польского музея "Аушвиц".

Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не является уместной. Освенцим на открывалке для бутылок – это неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти товары,

– писали ранее в твиттере музея.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 грудня 2019 р.

Кроме того, музей "Аушвиц" сообщил, что продукция с изображением Освенцима доступна на ресурсе Wish Shopping. В Польше надеются, что они повторят пример Amazon, убрав из продажи неуместные сувениры.