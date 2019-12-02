Елочные украшения с изображением Освенцима: Amazon убрал сувениры с продажи
Американский интернет-магазин Amazon приостановил продажу новогодних украшений с изображением концлагеря в Освенциме. Ранее с соответствующей просьбой выступил польский музей "Аушвиц".
На новогодних товарах, которые вызвали недовольство музея, был изображен Освенцим, в частности железнодорожные пути к воротам с надписью "Труд делает свободным", пишет BBC.
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Amazon отозвал сувениры с продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут строго наказывать, возможно даже удаление аккаунта.
О том, что американская компания убрала украшения с продажи сообщили в твиттере польского музея "Аушвиц".
Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не является уместной. Освенцим на открывалке для бутылок – это неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти товары,
– писали ранее в твиттере музея.
Кроме того, музей "Аушвиц" сообщил, что продукция с изображением Освенцима доступна на ресурсе Wish Shopping. В Польше надеются, что они повторят пример Amazon, убрав из продажи неуместные сувениры.