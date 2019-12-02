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      Елочные украшения с изображением Освенцима: Amazon убрал сувениры с продажи

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      Amazon убрал из каталогов украшения с изображением Освенцима / GETTY IMAGES

      Американский интернет-магазин Amazon приостановил продажу новогодних украшений с изображением концлагеря в Освенциме. Ранее с соответствующей просьбой выступил польский музей "Аушвиц".

      На новогодних товарах, которые вызвали недовольство музея, был изображен Освенцим, в частности железнодорожные пути к воротам с надписью "Труд делает свободным", пишет BBC.

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      Amazon отозвал сувениры с продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут строго наказывать, возможно даже удаление аккаунта.

      О том, что американская компания убрала украшения с продажи сообщили в твиттере польского музея "Аушвиц".

      Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не является уместной. Освенцим на открывалке для бутылок – это неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти товары,
      – писали ранее в твиттере музея.

       

      Кроме того, музей "Аушвиц" сообщил, что продукция с изображением Освенцима доступна на ресурсе Wish Shopping. В Польше надеются, что они повторят пример Amazon, убрав из продажи неуместные сувениры.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новогодние праздники Amazon Новости Польши
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