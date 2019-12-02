Ялинкові прикраси зі зображенням Освенцима: Amazon вилучив сувеніри з продажу
Американський інтернет-магазин Amazon припинив продаж новорічних прикрас зі зображенням концтабору в Освенцимі. Раніше з відповідним проханням виступив польський музей "Аушвіц".
На новорічних товарах, що викликали незадоволення музею, був зображений Освенцим, зокрема залізничні колії до воріт з написом "Праця робить вільним", пише BBC.
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Amazon відкликав сувеніри з продажу та попередив, що продавців, які порушують правила рітейлера, суворо каратимуть, можливе навіть видалення облікового запису.
Про те, що американська компанія прибрала прикраси з продажу повідомили у твіттері польського музею "Аушвіц".
Продаж "ялинкових прикрас" із зображеннями Освенцима не є доречним. Освенцим на відкривачці для пляшок – це нешанобливо. Ми просимо Amazon видалити ці товари,
– писали раніше у твіттері музею.
Крім того, музей "Аушвіц" повідомив, що продукція зі зображенням Освенцима доступна на ресурсі Wish Shopping. У Польщі сподіваються, що вони повторять приклад Amazon, прибравши з продажу недоречні сувеніри.