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      Ялинкові прикраси зі зображенням Освенцима: Amazon вилучив сувеніри з продажу

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      Amazon прибрав з каталогів прикраси зі зображенням Освенциму / GETTY IMAGES

      Американський інтернет-магазин Amazon припинив продаж новорічних прикрас зі зображенням концтабору в Освенцимі. Раніше з відповідним проханням виступив польський музей "Аушвіц".

      На новорічних товарах, що викликали незадоволення музею, був зображений Освенцим, зокрема залізничні колії до воріт з написом "Праця робить вільним", пише BBC.

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      Amazon відкликав сувеніри з продажу та попередив, що продавців, які порушують правила рітейлера, суворо каратимуть, можливе навіть видалення облікового запису.

      Про те, що американська компанія прибрала прикраси з продажу повідомили у твіттері польського музею "Аушвіц".

      Продаж "ялинкових прикрас" із зображеннями Освенцима не є доречним. Освенцим на відкривачці для пляшок – це нешанобливо. Ми просимо Amazon видалити ці товари,
      – писали раніше у твіттері музею.

       

      Крім того, музей "Аушвіц" повідомив, що продукція зі зображенням Освенцима доступна на ресурсі Wish Shopping. У Польщі сподіваються, що вони повторять приклад Amazon, прибравши з продажу недоречні сувеніри.

       

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      сьогодні
      20015
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Польщі Новорічні свята Amazon
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