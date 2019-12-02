Ялинкові прикраси зі зображенням Освенцима: Amazon вилучив сувеніри з продажу

Американський інтернет-магазин Amazon припинив продаж новорічних прикрас зі зображенням концтабору в Освенцимі. Раніше з відповідним проханням виступив польський музей "Аушвіц".

На новорічних товарах, що викликали незадоволення музею, був зображений Освенцим, зокрема залізничні колії до воріт з написом "Праця робить вільним", пише BBC.

Читайте також: Amazon Music: Безос запустив безкоштовний сайт для прослуховування музики

Amazon відкликав сувеніри з продажу та попередив, що продавців, які порушують правила рітейлера, суворо каратимуть, можливе навіть видалення облікового запису.

Про те, що американська компанія прибрала прикраси з продажу повідомили у твіттері польського музею "Аушвіц".

Продаж "ялинкових прикрас" із зображеннями Освенцима не є доречним. Освенцим на відкривачці для пляшок – це нешанобливо. Ми просимо Amazon видалити ці товари,

– писали раніше у твіттері музею.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 грудня 2019 р.

Крім того, музей "Аушвіц" повідомив, що продукція зі зображенням Освенцима доступна на ресурсі Wish Shopping. У Польщі сподіваються, що вони повторять приклад Amazon, прибравши з продажу недоречні сувеніри.