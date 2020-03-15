Емец предлагает закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания в случае эпидемии коронавируса в стране.

Об этом Емец сказал во время обсуждения законопроекта о противодействии коронавируса, пишет Минздрав.

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Он добавил, что Украина должна действовать на опережение, четко и решительно, чтобы не допустить эпидемии коронавируса.

Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с коронавирусом. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса,

– подчеркнул Емец.

Отметим, что 11 марта правительство приняло решение ввести в Украине карантин.

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Карантин в Украине: главное

На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.

Этот запрет не касается мер государственной необходимости, к примеру, заседание Верховной Рады и областных советов.

Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на 14 марта в Украине один человек умер от коронавируса. Это женщина, которая недавно вернулась из заграницы. У нее была повышенная температура, но она поздно обратилась к врачам. Также в Украине подтвердили еще 2 случая заболевания. Оба случая в Черновицкой области.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала