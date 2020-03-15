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      Ємець пропонує закрити кафе та ресторани через коронавірус

      - Читать новость на русском
      У світі закривають кафе та ресторани через коронавірус / hromadske.ua

      Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець запропонував обмежити роботу закладів громадського харчування у випадку епідемії коронавірусу у країні.

      Про це Ємець сказав під час обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, пише МОЗ.

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      Він додав, що Україна має діяти на випередження, чітко та рішуче, аби не допустити епідемії коронавірусу.

      Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – це дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус,
      – наголосив Ємець.

      Зауважимо, що 11 березня уряд ухвалив рішення запровадити в Україні карантин. 

      Варто прочитати ​Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

      Карантин в Україні: головне

      • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів. Також в Україні підтвердили ще 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.

      Коронавірус міфи та правда
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Ілля Ємець
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