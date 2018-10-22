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      Емельянов подозревается в финансировании террористических организаций в ОРДЛО

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      Артур Емельянов
      Артур Емельянов / news.liga.net

      Подозреваемый в финансировании терроризма экс-заместитель председателя ВХСУ Артур Емельянов платил налоги боевикам и предоставил помещение для центробанка "ДНР".

      По информации ведомства, находясь на посту, Артур Емельянов за взятки влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений.

      "Для легализации полученных средств судья Артур Емельянов через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области", – говорят в СБУ.

      Служба безопасности утверждает, что задокументировала, как подконтрольные судье Емельянову фирмы регулярно платили "налоги" боевикам.

      Кроме того, в одном из помещений, приобретенных Емельяновым в Донецке было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР".

      Во время обысков правоохранители изъяли "документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности Емельянова и его сообщников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов".

      Также СБУ изъяла более 200 тысяч долларов, более 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен. Идет досудебное расследование по статье "финансирование терроризма".

      4 июня 2018 Артур Емельянов был отстранен от должности Высшим советом правосудия. Кроме финансирования сепаратизма, его подозревают в коррупции и давлении на судей.

      Кроме того, Емельянов вместе с супругой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".

      В марте 2018 года депутаты Верховной Рады потребовали привлечь к ответственности за финансирование сепаратизма Артура Емельянова и его подельников, среди которых Виктор Татьков и Павел Малык. Инициатор запроса Андрей Денисенко утверждал, что 15 подконтрольных Емельянову и Татькову фирм, зарегистрированных в оккупированном Донецке, продолжают осуществлять свою хозяйственную деятельность и платить боевикам "налоги".

      Теги: Новости Украины СБУ Война на Донбассе терроризм Высший совет правосудия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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