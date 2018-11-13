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      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ

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      У січні 2018 року НАБУ повідомило про розкриття схеми із заволодіння природним газом на суму понад 1,4 мільярда гривень, до якої причетні компанії , що належать народним депутатам Богдану та Ярославу Дубневичам.

      Нардепи купляли газ у "Нафтогазу" за пільговою ціною, нібито для проблем населення – для опалення та гарячої води.

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      Насправді ж на ТЕЦ ще й вироблялася електрика, яка продавалася державі вже за ринковою, а не пільговою ціною – саме на ці потреби й пішли понад 300 мільйонів кубів газу. Такими об'ємами ці дві ТЕЦ могли б опалювати цілий Львів, а не лише два обласних центри.

      ТЕЦ Новояворівськ
      ТЕЦ у Новояворівську

      У ході розслідування НАБУ через суд у якості речових доказів арештувало ТЕЦ та передало їх спеціально створеній структурі, яка має опікуватись арештованим майном – Агенству з розшуку та менеджменту активів. Ті мали знайти управителів та забезпечити, аби Новий Розділ та Новояворівськ почали опалюватись. Поміж тим у судах представники Дубневичів відчайдушно намагалися зняти арешти.

      АРМА провела конкурс і навіть знайшла управителя – приватну фірму "Енерго М". Без штату, без дозволу, і як показало наше розслідування – із доволі сумнівним шлейфом, що тягнеться за її керівництвом. Крім цього, нас дуже насторожив той факт, що нові управителі вирішили без вагань взяти на себе борг, який раніше накопичився у ТЕЦ і негайно розпочати роботу. 

      Як виявилося, умови договору – комерційна таємниця. Тобто, спеціально створена державна структура, що мала б працювати на умовах абсолютної прозорості, укладає із комерційною фірмою конфіденційні договори, що містять комерційну таємницю.

      Прозорістю тут і не пахне, і що у тих договорах – питання риторичне. А, може, відкатану схему із пільговим газом хочуть застосовувати знову і знову? Нові управителі досі не змогли запустити ТЕЦ. І це – чергова серія цього марлезонського балету.

      АРМА звинуватила у диверсії колишніх менеджерів, які керували цими ТЕЦ. Мовляв, вони заборонили працівникам переходити до нових господарів, та найгірше – забрали із собою спеціальні контролери, без яких ТЕЦ запустити взагалі неможливо.

      Багато питань залишилось до усіх сторін конфлікту: й до попереднього керівництва, й до нового управителя, й до самої АРМИ, що допустила такий колапс. Дивно, що до процесу управління не долучили державні структури. Ймовірно, що Новояворівськ цілком може повторити долю Алчевська. Там, 12 років тому, у розпал морозів, вийшла з ладу вся опалювальна система – і це була катастрофа державного масштабу.

      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги отопительный сезон Видеоблоги Дубневич Богдан Васильевич Дубневич Ярослав Васильевич
      Источник: 24 канал
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