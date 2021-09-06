Он поблагодарил за поддержку президента, премьер-министра и других коллег-чиновников. В то же время 1,5 года своей работы в должности заместителя главы МИД проиллюстрировал инфографикой.

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Эвакуация из Афганистана

Начал Енин с самого актуального – эвакуации людей из захваченного талибами Афганистана. По его словам, иногда она напоминала "бондиану". Чиновник отметил, что работа над спасением украинцев и граждан других государств из афганского ада велась фактически круглосуточно. "Более 650 человек добрались до Украины. Наша страна уже вошла в список европейских стран, которые успешнее всего выполнили эвакуационные операции из Афганистана. Но процесс еще продолжается – своих не оставляем", – подчеркнул он.

Противостояние российской агрессии

Бывший заместитель министра иностранных дел также отметил, что вместе с командой МИД ему удалось усилить юридический и военные фронты в борьбе с агрессором – Россией.

В частности:

В мае 2020 года Украина подала Меморандум в морской арбитраж по делу о захвате Россией трех военных кораблей и членов их экипажей.

Весной 2021 года благодаря взаимодействию с международными партнерами, прежде всего – США, удалось не допустить военной дестабилизации со стороны России вблизи границ Украины.

Украина достойно проходит судебные перипетии вокруг дела о "скифском золоте", которое в свое время было вывезено с территории Крыма в Нидерланды.

О чем еще написал Енин

"Пожалуй, самые яркие впечатления от консульской службы оставило спасение украинцев из пиратского и террористического плена. И, конечно, возвращение домой украинца Виталия Маркива и других пленных из Сирии, Ливии, Нигерии", – поделился чиновник.

Важно! Помимо этого Енин упомянул о борьбе за справедливость в расследовании сбития самолета МАУ в Иране, увеличении объемов прямой военной помощи от США и укреплении отношений с рядом стран.



Енин о работе в МИД Украины / инфографика с фейсбук-страницы чиновника

Отрывок из сообщения Евгения Енина в фейсбуке:

Поймал себя на мысли, что меняется одна буква – МИДа на МВД, а работы уже на всю азбуку хватит. Скоро расскажу о приоритетных направлениях на новой должности, которые будут мощными и не менее амбициозными. А сегодня поделюсь достижениями за время работы в МИД. Реализовать поставленные задачи, не удалось бы без всесторонней поддержки президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра Дмитрия Кулебы, мощной команды МИД в центре и за рубежом, а также замечательных коллег из Минюста, Минобороны, МВД, СБУ, ГМС и Генпрокуратуры.

Спасибо всем, с кем шли бок о бок эти полтора года! Убежден, нас ждет еще больше достижений ради нашего государства".