Первым заместителем министра стал Евгений Енин. По словам Монастырского, он будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, в частности, с Нацполицией.

Кстати Ключевые вопросы согласовываю с президентом, – Монастырский об отношениях с Зеленским

Кто еще вошел в команду

Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

Мэри Акопян будет координировать международную деятельность МВД.

Заместитель министра Александр Гогилашвили будет работать над формированием государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров тоже будет занимать должность заместителя министра в направлении реализации международных проектов. Например, контракт с Airbus Heliсopters по поставке французских вертолетов, соглашение с ОСЭА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров и тому подобное.

Заместитель Екатерина Павличенко будет отвечать за направление по соблюдению прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.

Новая команда Министерства / Фото МВД

Что надо знать о назначении Монастырского