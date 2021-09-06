Монастырский напомнил, что Зеленский лично предложил ему возглавить МВД. Поэтому министр хотел, чтобы ключевые проекты и процессы обсуждались также с президентом.
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Как происходит коммуникация с Банковой
Чиновник уже занимает должность около 50 дней. Он рассказал, что имеет возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром.
Коммуникация с Офисом Президента происходит преимущественно на уровне руководителя полиции или его заместителя. Это касается координационных вопросов, за которые отвечает ОП.
Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю непосредственно с президентом,
– сказал Монастырский.
Что известно о назначении Монастырского
- 13 июля Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Затем это поддержала Верховная Рада.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД.
- 16 июля парламент проголосовал за его назначение.
- К слову, новый министр якобы планирует разделить Министерство на несколько инстанций: Нацгвардия должна быть разобщена с Нацполицией и Пограничная служба также.