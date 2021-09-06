Монастирський нагадав, що Зеленський особисто запропонував йому очолити МВС. Тому міністр хотів обговорювати ключові проєкти та процеси також з президентом.
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Як відбувається комунікація з Банковою
Чиновник вже перебуває на посаді близько 50 днів. Він розповів, що має можливість обговорювати всі ключові питання конкретно з президентом та прем'єр-міністром.
Комунікація з Офісом Президента відбувається переважно на рівні керівника поліції або його заступника. Це стосується координаційних питань, за які відповідає ОП.
Ті питання, які є ключовими, – а такі питання проходять через міністра, – я погоджую безпосередньо з президентом,
– сказав Монастирський.
Що відомо про призначення Монастирського
- 13 липня Арсен Аваков подав у відставку з посади очільника МВС. Потім це підтримала Верховна Рада.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС.
- 16 липня парламент проголосував за його призначення.
- До слова, новий міністр нібито планує розділити Міністерство на декілька інстанцій: Нацгвардія має бути роз'єднана з Нацполіцією і Прикордонна служба також.