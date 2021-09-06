Першим заступником міністра став Євген Єнін. За словами Монастирського, він координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, зокрема, з Нацполіцією.
До речі Ключові питання погоджую з президентом, – Монастирський про стосунки із Зеленським
Хто ще увійшов до команди
- Заступник міністра Богдан Драп'ятий відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.
- Мері Акопян координуватиме міжнародну діяльність МВС.
- Заступник міністра Олександр Гогілашвілі працюватиме над формуванням державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.
- Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.
- Сергій Гончаров теж обійматиме посаду заступника міністра у напрямку реалізації міжнародних проєктів. Наприклад, контракт з Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів, угода із OСЕА щодо виготовлення і поставки 20 прикордонних патрульних катерів тощо.
- Заступниця Катерина Павліченко відповідатиме за напрям щодо дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.
Нова команда Міністерства / Фото МВС
Що треба знати про призначення Монастирського
- Попередній міністр Арсен Аваков подав у відставку 13 липня. Верховна Рада підтримала таке рішення.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС. 16 липня парламент проголосував за його призначення.