Об этом стало известно из российских телеграм-каналов. Оккупанты жалуются на "ужасную ситуацию" и "предательство от своих", передает 24 Канал.

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"Обычное предательство"

Оккупанты, похитившие енота из Херсона, жалуются, что животное украли. Россияне заявляют, что это сделали "свои", и подчеркивают, что это "обычная измена".

Владельцы канала заявили, что теперь проект "Енот из Херсона" якобы "прекращает свое существование". Также там сообщили, что животное якобы вывезли из зоны проведения так называемой "спецоперации". Где сейчас енот – неизвестно.



Россияне заявили о похищении енота / Скриншот



Жалобы оккупантов из-за похищения енота / Скриншот

Справка. Оккупанты похитили енота из херсонского зоопарка в ноябре 2022 года. Россияне дали ему имя Херси и начали активно использовать в своих пропагандистских видео. Также животному создали телеграм-канал, в котором поддерживали российских десантников. От имени енота оккупанты собирали средства на нужды русских военных. Русские всячески издевались над животным и даже возили его на передовую.

Так называемая "военкор" Анна Долгарева заявляла, что похищение енота – это одна из лучших новостей, которая была в ноябре 2022 года. Не могла она и обойти сообщение о похищении енота. По словам пропагандистки, "человек, укравший енота, Роман, не является его хозяином".

Роман просто торговал лицом с ним в кадре. Настоящих хозяев, с которыми и жил Херси, я прекрасно знаю,

– написала она.



Россияне заявляют о похищении енота / Скриншот

Другие пропагандистские телеграм-каналы также начали "сочувствовать" тому, что херсонского енота похитили у оккупантов "свои".



Россияне "сочувствуют" похищению енота / Скриншот