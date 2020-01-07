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      Епифаний назвал четыре церкви, которые "созревают" до признания автокефалии ПЦУ

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      Митрополит Епифаний – глава ПЦУ / radiotrek.rv.ua

      Несмотря на сопротивление и противодействие России, вопрос признания автокефалии ПЦУ стоит на повестке дня нескольких церквей. Поэтому уже в 2020 году Православную церковь Украины могут признать еще как минимум четыре поместные церкви.

      Об этом митрополит и предстоятель ПЦУ Епифаний говорил в интервью "Прямому".

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      "Сейчас на повестке дня в нескольких церквях стоит вопрос о признании нашей автокефалии", – сообщил митрополит.

      И я верю, и убежден, что в следующем году (говорилось о 2020 – 24 канал) мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас,
      – пояснил Епифаний.

      Руководитель ПЦУ добавил, что будет, конечно, борьба, которая и сейчас ведется: "Москва хочет остановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии".

      Без нас, без нашего ведома, решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Русская православная церковь. Поэтому я верю, что православный мир консолидируется, и постепенно шаг за шагом, церковь за церковью, будет и в дальнейшем участвовать в признании нашего автокефального статуса,
      – подытожил предстоятель Православной церкви Украины.

      ПЦУ фактически признали, напомним, Александрийская и Элладская церкви. И, конечно же, Константинопольский Вселенский патриархат.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Религия Епифаний Православная церковь Украины РПЦ
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